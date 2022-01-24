Слухи: Vivo Y75 5G получит SoC Dimensity 700 и 50 Мп камеру

24.01.2022, MForum.ru

Смартфон Vivo Y75 компания Vivo выпустила в 2017 году. Аппарат представлял собой устройство с 8-ядерным процессором, 4 Гб ОЗУ, экраном разрешением HD+, 13 Мп тыловой и 16 Мп фронтальной камерами. Спустя 4 года компания решила выпустить 5G-версию устройства.

Если верить слухам, Vivo Y75 5G получит систему-на-чипе Dimensity 700, 8 Гб ОЗУ (+4 Гб виртуального ОЗУ), 128 Гб встроенной памяти, 6,58-дюймовый дисплей разрешением FullHD + и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Фоточасть Vivo Y75 5G представлена четырьмя камерами: 16 Мп селфи-камерой в каплевидном вырезе экрана и строенной тыловой камерой, где основной сенсор разрешением 50 Мп дополнен двумя 2 Мп сенсорами. Толщина новинки составит 8,25 мм, вес – 187 г. Дактилоскопический сенсор будет размещен на боковом торце. В программной части речь идет о Funtouch OS 12 на базе Android 12. Релиз ожидается в следующем месяце, данных о ценах пока нет.