Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy F23 5G

MForum.ru
24.01.2022,
Журналисты ресурса MySmartPrice нашли в базе бенчмарка Geekbench информацию о смартфоне SM-E236B. По мнению издания, за этим модельным номером скрывается Samsung Galaxy F23 5G.
Основой «железа» Samsung Galaxy F23 5G станет чипсет Qualcomm Snapdragon 750G. Результат Geekbench 640 баллов в одноядерном и 1820 в многоядерном тесте. Также бенчарк подтвердил наличие 6 Гб ОЗУ. Хотя, скорее всего, новинка получит и другие варианты. ОС – Android 12 с фирменной оболочкой OneUI. По мнению источника, анонс состоится уже в ближайшее время.
© Антон Печеровый,
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