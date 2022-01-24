Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy F23 5G

24.01.2022, MForum.ru

Журналисты ресурса MySmartPrice нашли в базе бенчмарка Geekbench информацию о смартфоне SM-E236B. По мнению издания, за этим модельным номером скрывается Samsung Galaxy F23 5G.

Основой «железа» Samsung Galaxy F23 5G станет чипсет Qualcomm Snapdragon 750G. Результат Geekbench 640 баллов в одноядерном и 1820 в многоядерном тесте. Также бенчарк подтвердил наличие 6 Гб ОЗУ. Хотя, скорее всего, новинка получит и другие варианты. ОС – Android 12 с фирменной оболочкой OneUI. По мнению источника, анонс состоится уже в ближайшее время.