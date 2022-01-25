Слухи: Lenovo готовит к анонсу Legion Halo

25.01.2022, MForum.ru

Известный сетевой информатор Эван Бласс опубликовал спецификации и рендеры нового игрового смартфона Lenovo, разработка которого ведется под именем Legion Halo.

Ожидается, что Legion Halo будет оснащен 6,67-дюймовым P-OLED дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 144 Гц и частотой опроса сенсора 300 Гц. В круглом вырезе экрана будет размещена 16 Мп фронтальная камера. Тыловая камера Legion Halo будет сочетать основной сенсор разрешением 50 Мп с двумя вспомогательными, разрешением 13 и 2 Мп. В зависимости от версии, объем ОЗУ составит 8,12,16 Гб, а встроенной памяти – 128 или 256 Гб. Ожидаемая емкость АКБ – 5000 с быстрой зарядкой 68 Вт. В части аппаратной платформы речь идет о чипе SM8475, скорее всего это обновленная версия Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450). Анонс Lenovo Legion Halo ожидается в 3 квартале текущего года.