Анонсы: Vivo Y21A представлен официально

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Анонсы: Vivo Y21A представлен официально

25.01.2022, MForum.ru

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Компания Vivo пополнила свое портфолио смартфоном Vivo Y21A. В модельном ряду производителя Y21A станет заменой Vivo 20A, который был представлен в декабре 2020 года. Сама новинка схожа с Y21e, хотя и получила ряд упрощений.

Анонсы: Vivo Y21A представлен официально

Начнем с того, что Vivo Y21e поставлялся с процессором Snapdragon 680, тогда как Y21A – с чипом Helio P22. Кроме того, смартфон работает под управлением Funtouch OS 11.1 на базе Android 11 вместо Funtouch OS 12. Зато он получил оперативной памяти (4 ГБ + 1 ГБ виртуальной против 3 ГБ + 0,5 ГБ виртуальной). Еще одно различие между Y21e и Y21A заключается в том, что первый оснащен 8-мегапиксельной селфи-камерой с апертурой f/1,8, а второй — с апертурой f/2,0. Остальные характеристики остались прежними – 6,51-дюймовый дисплей разрешением HD+, сдвоенная тыловая камера (13 Мп основная +2 Мп макро), 64 Гб встроенной памяти (+microSD до 1 Тб), дактилоскопический сенсор на боковом торце и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Vivo Y21A выпускается в цветах Midnight Blue и Diamond Glow и уже указан на официальном сайте Vivo India. Но информацией о цене и доступности компания еще не поделилась.

Анонсы: Vivo Y21A представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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