MForum.ru
25.01.2022,
Компания Vivo пополнила свое портфолио смартфоном Vivo Y21A. В модельном ряду производителя Y21A станет заменой Vivo 20A, который был представлен в декабре 2020 года. Сама новинка схожа с Y21e, хотя и получила ряд упрощений.
Начнем с того, что Vivo Y21e поставлялся с процессором Snapdragon 680, тогда как Y21A – с чипом Helio P22. Кроме того, смартфон работает под управлением Funtouch OS 11.1 на базе Android 11 вместо Funtouch OS 12. Зато он получил оперативной памяти (4 ГБ + 1 ГБ виртуальной против 3 ГБ + 0,5 ГБ виртуальной). Еще одно различие между Y21e и Y21A заключается в том, что первый оснащен 8-мегапиксельной селфи-камерой с апертурой f/1,8, а второй — с апертурой f/2,0. Остальные характеристики остались прежними – 6,51-дюймовый дисплей разрешением HD+, сдвоенная тыловая камера (13 Мп основная +2 Мп макро), 64 Гб встроенной памяти (+microSD до 1 Тб), дактилоскопический сенсор на боковом торце и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Vivo Y21A выпускается в цветах Midnight Blue и Diamond Glow и уже указан на официальном сайте Vivo India. Но информацией о цене и доступности компания еще не поделилась.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
24.01. [Новинки] Слухи: Vivo Y75 5G получит SoC Dimensity 700 и 50 Мп камеру / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Портфолио Vivo может пополнить планшет на Snapdragon 870 / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y55 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21e представлен официально / MForum.ru
06.01. [Новинки] Анонсы: Vivo V23 и V23 Pro представлены официально / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Umidigi Bison GT2 – защищенный 5G-смартфоны / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Micromax IN Note 2 представлен официально / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21A представлен официально / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: Lenovo готовит к анонсу Legion Halo / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy F23 5G / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Vivo Y75 5G получит SoC Dimensity 700 и 50 Мп камеру / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Готовится релиз Doogee V20 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Honor X30i и Play 30 Plus появятся в России / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Портфолио Vivo может пополнить планшет на Snapdragon 870 / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Nokia G21 готовится к анонсу в Индии / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra появились в сети / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: TCL 30 и TCL 30+ замечены на рендерах / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y55 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
18.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 5G замечен у регуляторов / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21e представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Google Pixel Notepad будет дешевле аналогов / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Realme C35 (RMX3511) с чипсетом UNISOC и 4 Гб ОЗУ замечен в Geekbench / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Планшет Motorola Tab G70 стал доступен в Бразилии / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Oppo A36 представлен официально / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Meizu Blue Charm 10 – бюджетная новинка с корпусом из стекла / MForum.ru