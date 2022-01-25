Развитие сетей: ВымпелКом запустил поддержку VoLTE в Ростовской области

MForum.ru
25.01.2022,
Оператор билайн сообщает о запуске поддержки VoLTE в Ростове и Ростовской области. Для начала использования данной технологии абоненту ничего делать не нужно. Если телефон поддерживает VoLTE, как и та базовая станция, с которой он сейчас работает, то связь будет осуществляться в этом режиме. Вызовы в режиме VoLTE тарифицируются как обычные.
Директор ростовского отделения билайн Рустам Керимханов:
«В 2021 году билайн завершил крупный инвестиционный проект в Ростовской области, инвестировав в развитие сети 1,7 млрд рублей.
В результате емкость сети 4G, обеспечивающей скоростной мобильный интернет, за год увеличилась на 27%. В 2022 году мы продолжим развивать сеть, а также внедрять новые технологии, которые помогают делать удобнее использование услуг связи для жителей региона. Помимо VoLTE в ближайшее время будет запущен сервис Voice over WiFi (3*), который позволяет совершать традиционный звонок через любую доступную сеть Wi-Fi по домашнему тарифу из любой точки мира».
Вымпелком запоздал с запусками VoLTE в российских регионах, но компания планомерно подключает услугу все в новых и новых регионах, сейчас она работает не менее, чем в 10 регионах нашей страны.
Впереди по этому показателю - МТС и МегаФон, в отстающих - Tele2. Отрадно, что Вымпелком не забывает и о VoWi-Fi, хотя и здесь все пока что сравнительно скромно.
поддержка VoLTE в России по регионам
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теги: услуги билайн ВымпелКом Мобильный ID Mobile ID
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