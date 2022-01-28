Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 Pro и Pro 5G представлены официально

28.01.2022, MForum.ru

Компания Xiaomi провела глобальный анонс смартфонов семейства Redmi Note 11. Ключевое отличие Redmi Note 11 Pro и Pro 5G – поддержка 5G-сетей, обусловленная аппаратной платформой. Redmi Note 11 Pro базируется на чипсете MediaTek Helio G96, тогда как и Pro 5G получил Qualcomm Snapdragon 695G.

Остальные спецификации идентичны: 6,6-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2400x1080 точек с пиковой яркостью до 1200 нит и частотой обновления 120 Гц, 6/8 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти. На задней панели разместилась строенная тыловая камера с основным 108 Мп сенсором Samsung HM2. В качестве вспомогательных выступают 8 Мп широкоугольный и 2 Мп телемакро. В круглом вырезе по центру дисплея – 16 Мп камера для сэлфи. Емкость АКБ – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 67 Вт. Также упомянем поддержку NFC, стереодинамики и MIUI 13 на базе Android 11. Глобальные цены стартуют с отметки $299 за Redmi Note 11 Pro с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, топовая версия Pro 5G с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб памяти оценена в $379.