Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и 11S представлены официально

MForum.ru
28.01.2022,
Портфолио компании Xiaomi пополнили смартфоны Redmi Note 11 и 11S. Новинки работают в сетях 4G, а основой их «железа» являются MediaTek Helio G96 (Redmi Note 11S) и Qualcomm Snapdragon 680 (Redmi Note 11).
Redmi Note 11
Кроме того, Redmi Note 11 и 11S отличаются камерами. Redmi Note 11S оснащен 108 Мп основным сенсором Samsung HM2, 8 Мп сенсором с широкоугольной оптикой, а также парой сенсоров разрешением 2 Мп (макро, портретный). Redmi Note 11 также получил 4 сенсора, но основной сенсор – 50 Мп. В части объемов ОЗУ, Redmi Note 11S будет предложен в конфигурациях с 6 и 8 Гб памяти, тогда как Redmi Note 11 – с 4 и 6 Гб.
Остальные спецификации идентичны – 6,43-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2400x1080 точек с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркость до 1000 нит, 64/128 Гб встроенной памяти, 13 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.
Цены Redmi Note 11 составят $179 (4+64 Гб) / $199 (4+128 Гб) / $229 (6+128 Гб). Redmi Note 11S оценен в $249 / $279 / $299 за версии 6+64 / 6+128 / 8+128 Гб, соответственно.
Redmi Note 11S
© Антон Печеровый,
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