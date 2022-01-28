Регулирование: Могут ли в РФ повысить отчисления в резерв универсального обслуживания?

28.01.2022, MForum.ru

Число операторов связи в России, плативших в "резерв универсального обслуживания" (РУО) сократилось в 2021 году на 300 (-5%) до 5,3 тысяч. Такие цифры приводит РБК, связывая с этим снижение отчислений в РУО, для пополнения которого с операторов берут "налог" в размере 1.2% от выручки, что в 2021 году обеспечило поступления в РУО в размере 15,108 млрд рублей (-0.8% к 2020 году).

Общее число операторов в России на бумаге больше, по данным РКН, в стране действует порядка 9,5 тысяч лицензий на оказание услуг сотовой и фиксированной связи, эта цифра более, чем на 4 тысячи больше, чем число операторов платящих в РУО.

Понятно, что у одного оператора может быть несколько юрлиц с лицензиями, кроме того, нередки случаи, когда лицензия выдана, а оператор так и не приступил к оказанию услуг.

Сокращению числа операторов в РФ способствует несколько факторов.

Во-первых, не прекращаются процессы консолидации рынка. Все более-менее здоровое и интересное скупают крупные игроки, которые пытаются использовать возможности роста за счет приобретения активов. Во-вторых, усиливается сложность ведения бизнеса, прежде всего, для небольших игроков из-за ужесточения регуляторного пресса, в частности, из-за "яровизации". У мелких участников рынка зачастую нет ресурсов - человеческого и финансового для выполнения соответствующих пожеланий государства, проще продать бизнес или закрыть его.

Следующим шагом после объявления о сокращении поступлений в РУО может стать повышение размера обязательных отчислений в него, которое может предпринять государство. В Минцифры пока что отрицают планы повышения сбора, но я не удивлюсь, если оно все же состоится еще в 2022 году, ведь если можно брать 1.2%, то почему нельзя взять 1.5%?

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