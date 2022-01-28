Регулирование: Могут ли в РФ повысить отчисления в резерв универсального обслуживания?

MForum.ru
28.01.2022,
Число операторов связи в России, плативших в "резерв универсального обслуживания" (РУО) сократилось в 2021 году на 300 (-5%) до 5,3 тысяч. Такие цифры приводит РБК, связывая с этим снижение отчислений в РУО, для пополнения которого с операторов берут "налог" в размере 1.2% от выручки, что в 2021 году обеспечило поступления в РУО в размере 15,108 млрд рублей (-0.8% к 2020 году).
Общее число операторов в России на бумаге больше, по данным РКН, в стране действует порядка 9,5 тысяч лицензий на оказание услуг сотовой и фиксированной связи, эта цифра более, чем на 4 тысячи больше, чем число операторов платящих в РУО.
Понятно, что у одного оператора может быть несколько юрлиц с лицензиями, кроме того, нередки случаи, когда лицензия выдана, а оператор так и не приступил к оказанию услуг.
Сокращению числа операторов в РФ способствует несколько факторов.
Во-первых, не прекращаются процессы консолидации рынка. Все более-менее здоровое и интересное скупают крупные игроки, которые пытаются использовать возможности роста за счет приобретения активов. Во-вторых, усиливается сложность ведения бизнеса, прежде всего, для небольших игроков из-за ужесточения регуляторного пресса, в частности, из-за "яровизации". У мелких участников рынка зачастую нет ресурсов - человеческого и финансового для выполнения соответствующих пожеланий государства, проще продать бизнес или закрыть его.
Следующим шагом после объявления о сокращении поступлений в РУО может стать повышение размера обязательных отчислений в него, которое может предпринять государство. В Минцифры пока что отрицают планы повышения сбора, но я не удивлюсь, если оно все же состоится еще в 2022 году, ведь если можно брать 1.2%, то почему нельзя взять 1.5%?
--
теги: регулирование мнения резерв универсального обслуживания фонд универсальной услуги
Публикации по теме:
30.12. [Новости компаний] Регулирование: ФАС обещает, что Tele2 снизит тарифы / MForum.ru
13.12. [Новости компаний] Конспекты: Инесса Галактионова, МТС - встреча 10.12.2021. Часть 2 - вопросы и ответы / MForum.ru
03.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: FTC собирается заблокировать сделку Nvidia ценой в $40 млрд / MForum.ru
01.12. [Новости компаний] Башенные активы: VEON закрыл сделку с Сервис-Телеком по продаже этой компании башенных активов Вымпелкома / MForum.ru
01.12. [Новости компаний] Регулирование: Для 5G в России продолжают искать частоты - но ищут не там / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и 11S представлены официально / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 Pro и Pro 5G представлены официально / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Pop 5X на чипе Unisoc с Android 10 Go на борту / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о первом 5G-смартфоне Infinix / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Umidigi Bison GT2 – защищенный 5G-смартфоны / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Micromax IN Note 2 представлен официально / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21A представлен официально / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: Lenovo готовит к анонсу Legion Halo / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy F23 5G / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Vivo Y75 5G получит SoC Dimensity 700 и 50 Мп камеру / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Готовится релиз Doogee V20 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Honor X30i и Play 30 Plus появятся в России / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Портфолио Vivo может пополнить планшет на Snapdragon 870 / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Nokia G21 готовится к анонсу в Индии / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra появились в сети / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: TCL 30 и TCL 30+ замечены на рендерах / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y55 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
18.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 5G замечен у регуляторов / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21e представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Google Pixel Notepad будет дешевле аналогов / MForum.ru