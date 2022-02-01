Анонсы: Tecno Spark 8C представлен официально

01.02.2022, MForum.ru

Компания Tecno анонсировала смартфон Spark 8C, нацеленный в сегмент самых доступных устройств. Впрочем, это не помешало новинке получить 64 Гб встроенной памяти, дактилоскопический сенсор и 6,6-дюймовый дисплей разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц.

Тыловая камера Tecno Spark 8C представлена связкой 13 Мп основного сенсора с 2 Мп датчиком глубины сцены. Фронтальная камера новинки имеет разрешение 8 Мп. Вполне достойна и емкость аккумулятора – 5000 мАч. Не забыл производитель и о поддержке NFC. Разочаровать может лишь объем ОЗУ, который у этой новинки составляет 2 или 3 Гб, в зависимости от версии. Причем, для версии с 2 Гб ОЗУ для экрана частота обновления 90 Гц не поддерживается. О версии Android и аппаратной платформе производитель умалчивает. Данных о цене пока нет, но она будет невелика.