Слухи: OnePlus работает над Nord CE 2 Lite 5G

MForum.ru
02.02.2022,
Компания OnePlus ведет работу над смартфоном Nord CE 2 Lite 5G, подробности о котором раскрыл известный искатель утечек OnLeaks.
По данным источника, Nord CE 2 Lite 5G получит 6,59-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, строенную тыловую камеру с основным сенсором разрешением 64 Мп (вспомогательные – 2 Мп), 16 Мп фронтальную камеру, а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. В качестве «сердца» новинки ожидается чипсет Qualcomm Snapdragon 695. Данных о возможной цене и сроках релиза пока нет.
© Антон Печеровый,
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