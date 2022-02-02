Слухи: OnePlus работает над Nord CE 2 Lite 5G

02.02.2022, MForum.ru

Компания OnePlus ведет работу над смартфоном Nord CE 2 Lite 5G, подробности о котором раскрыл известный искатель утечек OnLeaks.

По данным источника, Nord CE 2 Lite 5G получит 6,59-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, строенную тыловую камеру с основным сенсором разрешением 64 Мп (вспомогательные – 2 Мп), 16 Мп фронтальную камеру, а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. В качестве «сердца» новинки ожидается чипсет Qualcomm Snapdragon 695. Данных о возможной цене и сроках релиза пока нет.