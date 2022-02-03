Слухи: Nokia G21 замечен в Geekbench

MForum.ru
03.02.2022,
Компания HMD Global работает над приемником смартфона Nokia G20. Новинка уже отметилась в списках Geekbench. По данным бенчамарка, Nokia G21 оснащен чипсетом Unisoc T606, 4 ГБ ОЗУ и работает под управлением Android 11.
Результатами новинки в Geekbench стали 312 баллов для одноядерного теста и 1157 баллов для многоядерного. Согласно имеющейся информации, Nokia G21 получит 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+, строенную тыловую камеру с основным сенсором разрешением 50 Мп, АКБ емкостью 5000 мАч, а также слот microSD. Смартфон сохранит 3,5 мм разъем для подключения наушников. Ожидаемый объем встроенной памяти - 128 Гб. Цветовая гамма модели будет включать в себя черный и сумеречный цвета. Данных о сроках релиза и цене пока нет.
© Антон Печеровый,
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