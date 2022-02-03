MForum.ru
03.02.2022,
Из информации, опубликованной федеральной комиссией по связи США (FCC), следует, что смартфон Samsung Galaxy A53 5G будет комплектоваться зарядным устройством мощностью 25 Вт. Напомню, ранее источники сообщали о комплектной зарядке мощностью 15 Вт.
Кроме того, емкость АКБ у Samsung Galaxy A53 5G вырастет до 5000 мАч (Galaxy A52 оснащается АКБ емкостью 4500 мАч). Из остальных спецификаций Samsung Galaxy A53 5G известно о чипсете Exynos 1200, 6,46-дюймовом дисплее разрешением 1080 х 2400 пикселей с круглым вырезом под 12 Мп фронтальную камеру, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и основном сенсоре тыловой камеры разрешением 64 Мп. ОС Android 12 с оболочкой One UI 4.0. Купить новинку можно будет в белом и синем цветах. Анонс ожидается в ближайшее время.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
24.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy F23 5G / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra появились в сети / MForum.ru
18.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 5G замечен у регуляторов / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Google Pixel Notepad будет дешевле аналогов / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Honor Magic V представлен официально / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 5G получит в комплекте зарядное устройство 25 Вт / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Nokia G21 замечен в Geekbench / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над Nord CE 2 Lite 5G / MForum.ru
01.02. [Новинки] Анонсы: Представлен TCL 305 с Helio A22 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
01.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 8C представлен официально / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и 11S представлены официально / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 Pro и Pro 5G представлены официально / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Pop 5X на чипе Unisoc с Android 10 Go на борту / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о первом 5G-смартфоне Infinix / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Umidigi Bison GT2 – защищенный 5G-смартфоны / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Micromax IN Note 2 представлен официально / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21A представлен официально / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: Lenovo готовит к анонсу Legion Halo / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy F23 5G / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Vivo Y75 5G получит SoC Dimensity 700 и 50 Мп камеру / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Готовится релиз Doogee V20 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Honor X30i и Play 30 Plus появятся в России / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Портфолио Vivo может пополнить планшет на Snapdragon 870 / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Nokia G21 готовится к анонсу в Индии / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra появились в сети / MForum.ru