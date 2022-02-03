Слухи: Samsung Galaxy A53 5G получит в комплекте зарядное устройство 25 Вт

03.02.2022, MForum.ru

Из информации, опубликованной федеральной комиссией по связи США (FCC), следует, что смартфон Samsung Galaxy A53 5G будет комплектоваться зарядным устройством мощностью 25 Вт. Напомню, ранее источники сообщали о комплектной зарядке мощностью 15 Вт.

Кроме того, емкость АКБ у Samsung Galaxy A53 5G вырастет до 5000 мАч (Galaxy A52 оснащается АКБ емкостью 4500 мАч). Из остальных спецификаций Samsung Galaxy A53 5G известно о чипсете Exynos 1200, 6,46-дюймовом дисплее разрешением 1080 х 2400 пикселей с круглым вырезом под 12 Мп фронтальную камеру, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и основном сенсоре тыловой камеры разрешением 64 Мп. ОС Android 12 с оболочкой One UI 4.0. Купить новинку можно будет в белом и синем цветах. Анонс ожидается в ближайшее время.