MForum.ru
04.02.2022,
Компания Vivo подтвердила, что 9 февраля в Индии состоится анонс смартфона T1 5G. Однако информация о его спецификациях уже появилась в сети.
Вопреки ожиданиям, Vivo T1 5G отличается от Vivo T1, анонс которого в Китае состоялся еще в октябре прошлого года. И речь вовсе не о 5G – китайская версия T1 тоже поддерживает сети пятого поколения. Если верить источнику, индийский Vivo T1 5G будет оснащен чипсетом Snapdragon 695, который уже используется в Redmi Note 11 Pro 5G и, по-видимому, станет фаворитом среди систем-на-чипе для смартфонов среднего класса в этом году.
Источник сообщает о 6,58-дюймовом экране разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц, 4/6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ памяти UFS 2.2, строенной тыловой камере (50 Мп основная плюс два 2 Мп сенсора – датчик глубины и макро), 16 Мп селфи-камере и аккумуляторе емкостью 5000 мАч с зарядкой 18 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения. Также Vivo T1 5G сохранит 3,5 мм разъем для наушников. Предполагаемая цена Vivo T1 5G составит мене 20 тысяч рупий, что делает новинку весьма интересной.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
25.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21A представлен официально / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Vivo Y75 5G получит SoC Dimensity 700 и 50 Мп камеру / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Портфолио Vivo может пополнить планшет на Snapdragon 870 / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y55 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21e представлен официально / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Рендеры Nokia G21 появились в сети / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Vivo T1 5G / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: Начались продажи смартфона BQ 6061L SLIM / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 5G получит в комплекте зарядное устройство 25 Вт / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Nokia G21 замечен в Geekbench / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над Nord CE 2 Lite 5G / MForum.ru
01.02. [Новинки] Анонсы: Представлен TCL 305 с Helio A22 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
01.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 8C представлен официально / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и 11S представлены официально / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 Pro и Pro 5G представлены официально / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Pop 5X на чипе Unisoc с Android 10 Go на борту / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о первом 5G-смартфоне Infinix / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Umidigi Bison GT2 – защищенный 5G-смартфоны / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Micromax IN Note 2 представлен официально / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21A представлен официально / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: Lenovo готовит к анонсу Legion Halo / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy F23 5G / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Vivo Y75 5G получит SoC Dimensity 700 и 50 Мп камеру / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Готовится релиз Doogee V20 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Honor X30i и Play 30 Plus появятся в России / MForum.ru