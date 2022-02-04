Слухи: Раскрыты спецификации Vivo T1 5G

04.02.2022, MForum.ru

Компания Vivo подтвердила, что 9 февраля в Индии состоится анонс смартфона T1 5G. Однако информация о его спецификациях уже появилась в сети.

Вопреки ожиданиям, Vivo T1 5G отличается от Vivo T1, анонс которого в Китае состоялся еще в октябре прошлого года. И речь вовсе не о 5G – китайская версия T1 тоже поддерживает сети пятого поколения. Если верить источнику, индийский Vivo T1 5G будет оснащен чипсетом Snapdragon 695, который уже используется в Redmi Note 11 Pro 5G и, по-видимому, станет фаворитом среди систем-на-чипе для смартфонов среднего класса в этом году.

Источник сообщает о 6,58-дюймовом экране разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц, 4/6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ памяти UFS 2.2, строенной тыловой камере (50 Мп основная плюс два 2 Мп сенсора – датчик глубины и макро), 16 Мп селфи-камере и аккумуляторе емкостью 5000 мАч с зарядкой 18 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения. Также Vivo T1 5G сохранит 3,5 мм разъем для наушников. Предполагаемая цена Vivo T1 5G составит мене 20 тысяч рупий, что делает новинку весьма интересной.