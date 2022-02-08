Анонсы: Honor 60 SE со знакомым дизайном камеры представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Honor 60 SE со знакомым дизайном камеры представлен официально

08.02.2022, MForum.ru

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Компания Honor добавила на официальный сайт смартфон Honor 60 SE. Полные спецификации производитель пока не раскрыл, но основные параметры новинки уже известны.

Анонсы: Honor 60 SE со знакомым дизайном камеры представлен официально

Honor 60 SE оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и 100% цветовой гаммой DCI-P3, чипсетом Dimensity 900, 8 Гб ОЗУ и АКБ емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Разрешение основного сенсора тыловой камеры составит 64 Мп. Также в китайские СМИ упоминают об изогнутом на 58 градусов экране и Magic UI 5.0 «из коробки», который будет обновлен до Magic UI 6.0. Начало продаж – 17 февраля. Цена составит 2199 / 2499 юаней за версии со 128 и 256 Гб встроенной памяти, соответственно.

Анонсы: Honor 60 SE со знакомым дизайном камеры представлен официально

Анонсы: Honor 60 SE со знакомым дизайном камеры представлен официально

Анонсы: Honor 60 SE со знакомым дизайном камеры представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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