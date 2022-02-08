Анонсы: Honor 60 SE со знакомым дизайном камеры представлен официально

08.02.2022, MForum.ru

Компания Honor добавила на официальный сайт смартфон Honor 60 SE. Полные спецификации производитель пока не раскрыл, но основные параметры новинки уже известны.

Honor 60 SE оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и 100% цветовой гаммой DCI-P3, чипсетом Dimensity 900, 8 Гб ОЗУ и АКБ емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Разрешение основного сенсора тыловой камеры составит 64 Мп. Также в китайские СМИ упоминают об изогнутом на 58 градусов экране и Magic UI 5.0 «из коробки», который будет обновлен до Magic UI 6.0. Начало продаж – 17 февраля. Цена составит 2199 / 2499 юаней за версии со 128 и 256 Гб встроенной памяти, соответственно.