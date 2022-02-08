Слухи: Появились новые подробности о планшете Vivo

MForum.ru
08.02.2022,
Учитывая частоту утечек о грядущем планшете Vivo, можно предположить, что его анонс состоится в ближайшее время. Напомню, ранее стало известно о чипсете Snapdragon 870, 11-дюймовом дисплее с частотой обновления 120 Гц и аккумуляторе емкостью 8040 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт.
Свежая информация от Digital Chat Station добавляет разрешение экрана и параметры камеры. Разрешение 11-дюймового дисплея составит 2560x1600 точек. Фронтальная камера получит сенсор разрешением 8 Мп. На задней панели устройства разместится 13 Мп основной сенсор и 8 Мп вспомогательный. Вероятно, со сверхширокоугольным объективом. Кроме того, источник сообщает, что устройство получит текстурированную отделку задней панели.
© Антон Печеровый,
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