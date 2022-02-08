Микроэлектроника: Intel раскрывает над RISC-V свой зонтик и берет в руки лейку

08.02.2022, MForum.ru

RISC-V International объявила, что корпорация Intel присоединилась к RISC-V International в статусе Premier. Этот шаг демонстрирует то, что в Intel всерьез намерены заниматься развитием направления RISC-V и подчеркивает многочисленные партнерские отношения участников RISV International с Intel.

Intel примет участие в наращивании экосистемы RISC-V в отрасли, как ожидается, это также усилит коммерциализацию RISC-V.

«Компания Intel рада присоединиться к сообществу RISC-V International, — сказал Боб Бреннан, вице-президент по разработке клиентских решений Intel Foundry Services. «Богатая экосистема программного и аппаратного обеспечения с открытым исходным кодом имеет решающее значение для ускорения роста и внедрения RISC-V и полного раскрытия ценности для разработчиков микросхем. Корпорация Intel рада поддержать развитие бесплатной и открытой архитектуры набора инструкций RISC-V. Мы с нетерпением ждем оптимизации IP для технологических процессов Intel, чтобы обеспечить наилучшую работу RISC-V на кристалле IFS для всех типов ядер, от предназначенных для встривания до высокопроизводительных».

В портфеле Intel есть процессоры Nios V, созданные по архитектуре RISC-V.

IFS обещает спонсировать платформу разработки ПО с открытым исходным кодом.

Джим Землин, исполнительный директор The Linux Foundation, комментирует: «Последние десятилетия показали нам, как инвестиции в открытые технологические стеки и сотрудничество с сообществом создают огромную ценность для всех участников. Инвестиции Intel в платформу разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом для RISC-V будут способствовать этой тенденции, создавая сдвиг парадигмы в экосистеме с открытым исходным кодом».

Источник: RISC-V

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теги: микроэлектроника участники мирового рынка Intel RISC-V International