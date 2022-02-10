Анонсы: Samsung Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Utlra представлены официально

MForum.ru

Анонсы: Samsung Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Utlra представлены официально

10.02.2022, MForum.ru

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Следующей новинкой от Samsung стало трио планшетных компьютеров: Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Utlra. Отличием Galaxy Tab S8 и S8+ стали параметры дисплея, емкость АКБ, размещение дактилоскопического сенсора и габаритные размеры.

Анонсы: Samsung Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Utlra представлены официально

Samsung Galaxy Tab S8 представляет собой планшет с 11-дюймовым LTPS дисплеем разрешением 2560x1600 точек с частотой обновления 120 Гц, чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, сдвоенной тыловой камерой (13 Мп основная + 6 Мп широкоугольная), 12 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 8000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт.

Анонсы: Samsung Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Utlra представлены официально

Дактилоскопический сенсор разместился в клавише включения устройства. Размеры Samsung Galaxy Tab S8 – 253,8 x 165,3 x 6,3 мм, вес 503 (Wi-Fi) / 507 (5G) г. Цена 64 990 за Wi-Fi версию 8/128 и 76 990 за аналогичный планшет с поддержкой 5G. Желающим получить 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти понадобится заплатить 69 990 и 81 990 рублей, соответственно. Начало продаж в России – 11 марта.

Анонсы: Samsung Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Utlra представлены официально

Samsung Galaxy Tab S8+ получил Super AMOLED дисплей разрешением 12,4 дюйма при разрешении 2800x1752 точки, АКБ емкостью 10090 мАч и подъэкранный дактилоскопический сенсор. Размеры планшета - 285 x 185 x 5,7 мм, вес 567 / 572 г (Wi-Fi / 5G). Цена составляет 81 990 и 96 990 рублей за Wi-Fi/5G версию с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Варианты 12+256 Гб оценены в 86 990 / 101 990 рублей, соответственно.

Анонсы: Samsung Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Utlra представлены официально

Что касается Samsung Galaxy Tab S8 Utlra – новинка оснащена 14,6-дюймовым Super AMOLED дисплеем разрешением 2960 x 1848 точек с частотой обновления до 120 Гц, Snapdragon 8 Gen 1, 8/12/16 Гб ОЗУ, сдвоенной фронтальной (12 основой +12 Мп широкоугольный) камерой, сдвоенной тыловой камерой (13+6 Мп) и АКБ емкостью 11200 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт. Ее толщина – всего 5,5 мм. Цены начинаются от 106 990 за Wi-Fi версию с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти и достигают 149 990 рублей за 5G-вариант с 16 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти.

Анонсы: Samsung Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Utlra представлены официально

Анонсы: Samsung Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Utlra представлены официально

Анонсы: Samsung Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Utlra представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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