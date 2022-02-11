Анонсы: Realme C35 на UniSoC T616 представлен официально

MForum.ru
11.02.2022,
Компания Realme официально анонсировала смартфон C35, базирующийся на чипсете UniSoC T616. Эта система-на-чипе представляет собой 8-ядерный процессор (2 ядра Cortex A75, 2 ГГц, 6 ядер Cortex A55, 1,8 ГГц) с графическим сопроцессором Mali-G57.
Несмотря на принадлежность к бюджетной серии, характеристики вполне достойные. В активе Realme C35 присутствуют 6,6-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, 50 Мп тыловая камера с двумя вспомогательными сенсорами, 8 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце устройства. Изначально новинка появится в Таиланде, цена 5799 / 6299 бат за версии с 4+64 / 6+128 Гб памяти. Данных о релизе в России пока нет, при перечете по текущему курсу цена новинки составляет примерно 13,4 / 14,5 тысяч рублей.
© Антон Печеровый,
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