Слухи: В сети появились рендеры Samsung Galaxy A23

14.02.2022, MForum.ru

Известный искатель утечек @OnLeaks поделился рендерами Samsung Galaxy A23. Новинка должна стать наследниками популярнейших моделей – A21s и A22. Судя по изображениям, производитель планирует перенести в эти новинки элементы дизайна старших моделей Galaxy A52/A72.

Передняя панель сохранит сравнительно большой отступ снизу, а вырез камеры станет каплевидным. Дактилоскопический сенсор разместится в клавише включения. Также новинки сохранят 3,5 мм аудиторазъем. Габариты смартфона - 165,4 х 77 х 8,5 мм, что позволяет предположить дисплей диагональю порядка 6,6 дюйма. В части спецификаций информации пока нет, но есть предположения от инсайдеров из Collegedunia о 50 Мп сенсоре тыловой камеры (вспомогательные 8 + 2 + 2 Мп), 13 Мп фронтальной камере и чипсете MediaTek Dimensity 700.