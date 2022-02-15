Анонсы: Представлен POCO M4 Pro 5G с чипсетом Dimensity 810 и дисплеем 90 Гц

MForum.ru
15.02.2022,
После нескольких дней разжигания интереса, состоялся официальный анонс POCO M4 Pro 5G в Индии. Фактически, новинка представляет собой Redmi Note 11 5G с ребрендингом (он же Redmi Note 11T 5G). POCO M4 Pro 5G отличается от оригинала измененным дизайном и цветовой гаммой.
В активе POCO M4 Pro 5G присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 90 Гц и опросом сенсора до 240 Гц, чипсет MediaTek Dimesnity 810 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 2.2, сдвоенная тыловая камера на базе основного сенсора разрешением 50 Мп и вспомогательного 8 Мп, 16 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.
Он также оснащен разъемом для наушников 3,5 мм, двумя стереодинамиками с сертификацией Hi-Res Audio, линейным вибрационным двигателем по оси x, слотом для карты MicroSD и датчиком отпечатков пальцев на боковой панели. Также присутствуют полезные датчики, такие как акселерометр, датчик внешней освещенности, гироскоп, датчик приближения, компас и ИК-порт для управления бытовой техникой. Цены составляют 14 999 / 16 999 / 18 999 индийских рупий за версии 4+64/6+128/8+128 Гб, соответственно.
© Антон Печеровый,
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