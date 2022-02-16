Слухи: Цены Realme 9 Pro и 9 Pro+ стали известны до анонса

16.02.2022, MForum.ru

Анонс смартфонов Realme 9 Pro и 9 Pro+ ожидается уже в самое ближайшее время, но их уже можно купить.

В активе смартфонов Realme 9 Pro ожидаются чипсет Snapdragon 695G, дисплей разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, 64 Мп тыловая камера и АКБ емкостью 5000 мАч. Цена версии с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти составит 30 990 рублей. Вариант устройства с плюсом получит Dimensity 920, 50 Мп модуль основной камеры и АКБ емкостью 4500 мАч. Причем, максимальная частота обновления его экрана составит 90 Гц. Цена конфигурации 8+256 Гб составит 39 990 рублей, 6+128 Гб – 35 990 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации eldorado.ru

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