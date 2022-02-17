Анонсы: Представлен игровой смартфон Redmi K50 Gaming Edition

17.02.2022, MForum.ru

Компания Xiaomi официально анонсировала смартфон Redmi K50 Gaming Edition. Новинка нацелена в сегмент игровых устройств, оснащена аппаратными «курками» на торце и радует отличным соотношением цены и возможностей.

В активе Redmi K50 Gaming Edition присутствуют 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления до 120 Гц и частотой опроса сенсора 480 Гц, чипсет Snapdragon 8 Gen 1, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (64 Мп Sony IMX686 основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро), 20 Мп фронтальная в отверстии по центру экрана и АКБ емкостью 4700 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт.

Дактилоскопический сенсор разместился в дисплее. Также отметим стереодинамики JBL с поддержкой Dolby Atmos. Выпускаться Redmi K50 Gaming Edition будет в серой, черной и голубой расцветках. Цены составят 3299/3599/3899 юаней за версии 8+128/12+128/12+256 Гб, соответственно. На домашнем рынке новинка появится уже ближайшие дни. Данных о международном релизе пока нет.