Слухи: Появились подробности о смартфоне Moto G22

17.02.2022, MForum.ru

Помимо появления на сайте бенчмаркинга Geekbench, смартфон Moto G22 уже замечен на сертификационных платформах, таких как NBTC, EEC и FCC. Таким образом, анонс новинки может состояться уже в ближайшее время.

Motorola Hawaii+, рендер от Evan Blass

Нильс Аренсмайер из TechnikNews раскрыл все характеристики и цены на Moto G22. Ожидается, что Moto G22 получит 6,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц и чипсетом Helio G37, который впервые был представлен на Moto G Power (2022). Также в активе Moto G22 ожидаются 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Вес новинки составит 185 г. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп, тыловая камера – 50 Мп основной, 8 Мп сверхширокоугольный и 2 Мп для макросъемки. ОС - Android 12 из коробки. Ожидается 3 цветовые версии новинки – osmic Black, Iceberg Blue и White, а ее цена составит порядка $200.