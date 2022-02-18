Слухи: Poco F4 GT станет самым доступным смартфоном на Snapdragon 8 Gen 1

MForum.ru
18.02.2022,
Глава Poco India Анудж Шарма сообщил, что Poco F4 GT будет анонсирован в первой половине 2022 года, причем он станет самым доступным смартфоном на Snapdragon 8 Gen 1 как в Индии, так и на других рынках.
Напомню, Poco F3 GT представлял собой ребрендинг Redmi K40 Gaming Edition, таким образом Poco F4 GT может стать новым воплощением Redmi K50 Gaming Edition.
Если это действительно так, то в активе Poco F4 GT можно ожидать 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления до 120 Гц и частотой опроса сенсора 480 Гц, чипсет Snapdragon 8 Gen 1, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4700 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Тыловая камера строенная: 64 Мп Sony IMX686 основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро. Фронтальная - 20 Мп, в отверстии по центру экрана.
© Антон Печеровый,
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