Слухи: Готовится анонс Samsung Galaxy A13 4G

18.02.2022, MForum.ru

Компания Samsung представила Galaxy A13 5G в декабре 2021 года, 4G-вариант устройства может быть представлен в ближайшее время. В новой утечке посвященной Galaxy A13 4G появились ключевые детали, такие как варианты памяти, цвета и цены.

Samsung Galaxy A13 5G

Samsung Galaxy A13 4G будет поставляться в трех вариантах: 3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ памяти, 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ памяти и 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Эти варианты, вероятно, будут стоить 180 евро (~ 204 доллара США), 200 евро (~ 227 долларов США) и 220 евро (~ 250 долларов США), соответственно. Цветовая гамма модели будет включать в себя черную, белую и голубую расцветки.

Galaxy A13 4G получил несколько сертификатов, таких как FCC, BIS и Bluetooth SIG. Он также появился на сайте бенчмаркинга Geekbench. Благодаря этому стало известно, что Galaxy A13 4G будет оснащен процессором Exynos 850 и новейшей ОС Android 12. Вероятно, в нем будет батарея емкостью 5000 мАч, которая может поддерживать зарядное устройство на 15 Вт. Новинка получит 4 сенсоры тыловой камеры (основной вполне может быть 50 Мп, вспомогательные – 2 Мп, а широкоугольный 5 или 8 Мп) и 5 или 8 Мп камеру на передней панели. Диагональ экрана – 6,5 дюйма, разрешение, скорее всего, HD+.