Анонсы: В Китае начались продажи Honor 60 SE 5G

MForum.ru
21.02.2022,
На домашнем рынке бренд Honor начал продажи смартфона Honor 60 SE 5G. Новинка базируется на чипсете MediaTek Dimensity 900 и оснащена 6,67-дюймовым дисплеем разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления до 120 Гц.
Тыловая камера представлена связкой 64 Мп основного сенсора и вспомогательных сенсоров разрешением 5 Мп (сверхширокоугольный) и 2 Мп (макро). Фронтальная камера использует сенсор разрешением 16 Мп. Емкость АКБ новинки составляет 4300 мАч, мощность быстрой зарядки 66 Вт. В части объемов памяти речь идет о двух версиях, причем объем ОЗУ в обоих – 8 Гб. За счет технологии Smart Memory Engine объем оперативной памяти может увеличиваться еще на 2 Гб. Объем встроенной памяти – 128 или 256 Гб. ОС – Android 11 с фирменной оболочкой Magic UI 5. Купить новинку в цветах Streamer Magic Mirror, Mo Yuqing и Bright Black можно за 2199/2499 юаней (с 128/256 Гб памяти).
© Антон Печеровый,
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