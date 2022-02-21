Анонсы: Vivo V23e 5G представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Vivo V23e 5G представлен официально

21.02.2022, MForum.ru

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В Индии состоялся анонс смартфона Vivo V23e 5G, основной «фишкой» которого стала 44 Мп фронтальная камера с расширенными возможностями ночной съемки, замедленной видеосъемки и рядом других режимов.

Анонсы: Vivo V23e 5G представлен официально

Спецификации Vivo V23e 5G включают в себя 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением Full HD+ со встроенным дактилоскопическим сенсором (частота обновления 60 Гц), чипсет Dimensity 810, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4050 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Основной сенсор тыловой камеры – 50 Мп, вспомогательные 8 Мп широкоугольный и 2 Мп макро. ОС – Android 12 OS с оболочкой FunTouch OS 12. Купить новинку можно будет за 25 990 индийских рупий (~$349).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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