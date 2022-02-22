Микроэлектроника: Доля Китая в мировом производстве пластин продолжает расти

MForum.ru

Микроэлектроника: Доля Китая в мировом производстве пластин продолжает расти

22.02.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

По данным Global Wafer Capacity, доля Китая в мировых мощностях по производству пластин интегральных схем продолжала расти в 2021 году. Страна завершила год с долей в 16% мирового рынка полупроводниковых мощностей. 

В конце 2021 года мировые мощности по выпуску пластин с интегральными схемами составили 21,6 млн пластин диаметром 200 мм в месяц, при этом фабрики в Китае могли выдавать 3,5 млн пластин. 

Доля производственных мощностей Китая росла на 1 процентный пункт каждый из последних двух лет и, в общей сложности, на 7 пунктов с 2011 года, когда на долю страны приходилось всего 9% всех мощностей выпуска пластин. 

 

 

В чем причины последовательного движения Китая вверх в топе стран-производителей микроэлектроники? Если все предельно упростить, то стоимость строительства и эксплуатации завода по производству микроэлектроники в Китае - ниже, чем в любой другой стране. Отсюда и желание многих производителей строить производственные мощности именно в Китае, а не где-то еще. 

Примерно половина всех мощностей по производству пластин с интегральными схемами в Китае контролируют иностранные компании. В частности, некоторые из крупнейших фабрик в Китае принадлежат южнокорейским SK Hynix и Samsung Electronics и тайваньским TSMC и UMC. Только SK Hynix контролирует 17% производственных мощностей по выпуску пластин в Китае и это не считая завода Intel по производству флеш-памяти NAND в Даляне, который SK Hynix приобрел в декабре 2021 года (Intel будет им продолжать управлять до марта 2025 года). 

Согласно прогнозу Global Wafer Capacity, ожидается, что к 2024 году доля Китая в общемировой производственной мощности по выпуску пластин с микросхемами достигнет почти 19%. Стоит отметить, что несмотря на то, что SK Hynix, TSMC и UMC расширяют свои производственные мощности в Китае, большинство строящихся в стране новых фабрик принадлежат местным компаниям. 

Источник: design-reuse.com  

Telegram канал @RUSmicro - новости микроэлектроники 

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: микроэлектроника Китай

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

21.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Нехватка специалистов по микроэлектронике на Тайване взвинчивает их зарплаты / MForum.ru

20.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Переход на GaN обещает сокращение энергопотребления серверов и ЦОД / MForum.ru

19.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: ARM представила новый процессор изображений для автопрома / MForum.ru

18.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Cisco и ее конкуренты жалуются на недополученные миллиарды долларов из-за нехватки электронных компонентов / MForum.ru

18.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китай остается страной с крупнейшим в мире рынком полупроводников и показывает рост продаж на 27,1% по итогам 2021 года / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 30 ms, lookup=0 ms, find=30 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 19:38 ABloud Тема: Энциклопедия Роботов (23.04.2015) (Страницы: 1 2 3 4 5 6)
[Робототехника. Автоматизация складов] Decathlon и «НИССА Инжиниринг» утроили крупнейшую в России робототехническую систему + 150 роботов собирают 100% заказов Decathlon.ru, а также удовлетворяют ...
Сегодня 14:15 ABloud Тема: Социальная ответственность (19.07.2012)
[Социальная ответственность бизнеса. Благотворительность. ВымпелКом] билайн предоставил технологию MultiSim для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 22 февраля 2022 года, Москва, пресс-релиз ...
Сегодня 13:15 ABloud Тема: Операторская аналитика паттернов поведения (03.11.2021)
[Статистика и аналитика поведения абонентов. МегаФон] Хоккей стал самым популярным видом спорта у россиян на зимних играх в Пекине 22 февраля 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Зимние игры ...
Сегодня 12:04 ABloud Тема: Сегментирование сети (слайсинг) (22.10.0219)
[5G. Технологии. Сегментирование сети. Ericsson] Ericsson представил возможность выделения смартфонам индивидуальных сегментов сети за счет новой функциональности Dynamic Network Slice Selection ...
Сегодня 00:04 ABloud Тема: Дизайн-центры российские (01.11.2021)
[Судебные споры. Дизайн-центры] Зеленоградский дизайн-центр KM211 смог отбиться в Арбитражном суде Москвы от штрафа за просрочку проекта по разработке и запуску в производство устройств СКЗИ. ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

22.02. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Doogee V20 / MForum.ru

22.02. [Новинки] Анонсы: Blackview A95 появился в продаже / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V23e 5G представлен официально / MForum.ru

21.02. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 5 Mark 4 – компактный смартфон на Snapdragon 8 Gen 1 Plus / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: В Китае начались продажи Honor 60 SE 5G / MForum.ru

18.02. [Новинки] Слухи: Готовится анонс Samsung Galaxy A13 4G / MForum.ru

18.02. [Новинки] Слухи: Poco F4 GT станет самым доступным смартфоном на Snapdragon 8 Gen 1 / MForum.ru

17.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Moto G22 / MForum.ru

17.02. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Redmi K50 Gaming Edition / MForum.ru

16.02. [Новинки] Слухи: Цены Realme 9 Pro и 9 Pro+ стали известны до анонса / MForum.ru

15.02. [Новинки] Анонсы: Nokia G11 получил дисплей 90 Гц и АКБ 5050 мАч / MForum.ru

15.02. [Новинки] Анонсы: Представлен POCO M4 Pro 5G с чипсетом Dimensity 810 и дисплеем 90 Гц / MForum.ru

14.02. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Nokia G21 / MForum.ru

14.02. [Новинки] Слухи: В сети появились рендеры Samsung Galaxy A23 / MForum.ru

11.02. [Новинки] Анонсы: Realme C35 на UniSoC T616 представлен официально / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Utlra представлены официально / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S22 Ultra – топовый смартфон с S Pen / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S22 и S22+ представлены официально / MForum.ru

09.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 5G представлен официально / MForum.ru

09.02. [Новинки] Анонсы: Huawei P50 Pro, фотофлагман на Harmony OS, появился в России / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: