Микроэлектроника: Доля Китая в мировом производстве пластин продолжает расти

MForum.ru
22.02.2022,
По данным Global Wafer Capacity, доля Китая в мировых мощностях по производству пластин интегральных схем продолжала расти в 2021 году. Страна завершила год с долей в 16% мирового рынка полупроводниковых мощностей.
В конце 2021 года мировые мощности по выпуску пластин с интегральными схемами составили 21,6 млн пластин диаметром 200 мм в месяц, при этом фабрики в Китае могли выдавать 3,5 млн пластин.
Доля производственных мощностей Китая росла на 1 процентный пункт каждый из последних двух лет и, в общей сложности, на 7 пунктов с 2011 года, когда на долю страны приходилось всего 9% всех мощностей выпуска пластин.
В чем причины последовательного движения Китая вверх в топе стран-производителей микроэлектроники? Если все предельно упростить, то стоимость строительства и эксплуатации завода по производству микроэлектроники в Китае - ниже, чем в любой другой стране. Отсюда и желание многих производителей строить производственные мощности именно в Китае, а не где-то еще.
Примерно половина всех мощностей по производству пластин с интегральными схемами в Китае контролируют иностранные компании. В частности, некоторые из крупнейших фабрик в Китае принадлежат южнокорейским SK Hynix и Samsung Electronics и тайваньским TSMC и UMC. Только SK Hynix контролирует 17% производственных мощностей по выпуску пластин в Китае и это не считая завода Intel по производству флеш-памяти NAND в Даляне, который SK Hynix приобрел в декабре 2021 года (Intel будет им продолжать управлять до марта 2025 года).
Согласно прогнозу Global Wafer Capacity, ожидается, что к 2024 году доля Китая в общемировой производственной мощности по выпуску пластин с микросхемами достигнет почти 19%. Стоит отметить, что несмотря на то, что SK Hynix, TSMC и UMC расширяют свои производственные мощности в Китае, большинство строящихся в стране новых фабрик принадлежат местным компаниям.
Источник: design-reuse.com
Telegram канал @RUSmicro - новости микроэлектроники
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: микроэлектроника Китай
Публикации по теме:
21.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Нехватка специалистов по микроэлектронике на Тайване взвинчивает их зарплаты / MForum.ru
20.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Переход на GaN обещает сокращение энергопотребления серверов и ЦОД / MForum.ru
19.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: ARM представила новый процессор изображений для автопрома / MForum.ru
18.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Cisco и ее конкуренты жалуются на недополученные миллиарды долларов из-за нехватки электронных компонентов / MForum.ru
18.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китай остается страной с крупнейшим в мире рынком полупроводников и показывает рост продаж на 27,1% по итогам 2021 года / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Doogee V20 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Blackview A95 появился в продаже / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V23e 5G представлен официально / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 5 Mark 4 – компактный смартфон на Snapdragon 8 Gen 1 Plus / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: В Китае начались продажи Honor 60 SE 5G / MForum.ru
18.02. [Новинки] Слухи: Готовится анонс Samsung Galaxy A13 4G / MForum.ru
18.02. [Новинки] Слухи: Poco F4 GT станет самым доступным смартфоном на Snapdragon 8 Gen 1 / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Moto G22 / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Redmi K50 Gaming Edition / MForum.ru
16.02. [Новинки] Слухи: Цены Realme 9 Pro и 9 Pro+ стали известны до анонса / MForum.ru
15.02. [Новинки] Анонсы: Nokia G11 получил дисплей 90 Гц и АКБ 5050 мАч / MForum.ru
15.02. [Новинки] Анонсы: Представлен POCO M4 Pro 5G с чипсетом Dimensity 810 и дисплеем 90 Гц / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Nokia G21 / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: В сети появились рендеры Samsung Galaxy A23 / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Realme C35 на UniSoC T616 представлен официально / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Utlra представлены официально / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S22 Ultra – топовый смартфон с S Pen / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S22 и S22+ представлены официально / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 5G представлен официально / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Huawei P50 Pro, фотофлагман на Harmony OS, появился в России / MForum.ru