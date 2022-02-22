Микроэлектроника: Доля Китая в мировом производстве пластин продолжает расти

22.02.2022, MForum.ru

По данным Global Wafer Capacity, доля Китая в мировых мощностях по производству пластин интегральных схем продолжала расти в 2021 году. Страна завершила год с долей в 16% мирового рынка полупроводниковых мощностей.

В конце 2021 года мировые мощности по выпуску пластин с интегральными схемами составили 21,6 млн пластин диаметром 200 мм в месяц, при этом фабрики в Китае могли выдавать 3,5 млн пластин.

Доля производственных мощностей Китая росла на 1 процентный пункт каждый из последних двух лет и, в общей сложности, на 7 пунктов с 2011 года, когда на долю страны приходилось всего 9% всех мощностей выпуска пластин.

В чем причины последовательного движения Китая вверх в топе стран-производителей микроэлектроники? Если все предельно упростить, то стоимость строительства и эксплуатации завода по производству микроэлектроники в Китае - ниже, чем в любой другой стране. Отсюда и желание многих производителей строить производственные мощности именно в Китае, а не где-то еще.

Примерно половина всех мощностей по производству пластин с интегральными схемами в Китае контролируют иностранные компании. В частности, некоторые из крупнейших фабрик в Китае принадлежат южнокорейским SK Hynix и Samsung Electronics и тайваньским TSMC и UMC. Только SK Hynix контролирует 17% производственных мощностей по выпуску пластин в Китае и это не считая завода Intel по производству флеш-памяти NAND в Даляне, который SK Hynix приобрел в декабре 2021 года (Intel будет им продолжать управлять до марта 2025 года).

Согласно прогнозу Global Wafer Capacity, ожидается, что к 2024 году доля Китая в общемировой производственной мощности по выпуску пластин с микросхемами достигнет почти 19%. Стоит отметить, что несмотря на то, что SK Hynix, TSMC и UMC расширяют свои производственные мощности в Китае, большинство строящихся в стране новых фабрик принадлежат местным компаниям.

Источник: design-reuse.com

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