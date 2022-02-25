Анонсы: Планшет OPPO Pad представлен официально

MForum.ru
25.02.2022,
Помимо флагманских смартфонов, компания Oppo официально анонсировала первый планшетный компьютер под своим брендом. Новинка заключена в тонкий корпус (6,99 мм) и получила мощную начинку.
В активе OPPO Pad присутствуют 11-дюймовый дисплей разрешением 2560x1600 точек с частотой обновления 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 870, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловая камера, 8 Мп фронтальная камера (в рамке экрана) и АКБ емкостью 8360 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Из мультимедийных возможностей OPPO Pad отметим 4 динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos. В программной части речь идет о модернизированной для планшетов версии ColorOS. Цены составят 2299/2699/2999 юаней за версии 6+128/8+128/8+256 Гб памяти. Цветовая гамма модели включает в себя черный и пурпурный варианты, кроме того будет лимитированная версия в серебристом цвете за 3499 юаней (8+256 Гб). Цифровое перо и клавиатуру можно докупить отдельно, за 499 / 399 юаней, соответственно.
© Антон Печеровый,
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