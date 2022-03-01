Анонсы: POCO X4 Pro представлен официально

01.03.2022, MForum.ru

Компания Xiaomi официально анонсировала смартфон POCO X4 Pro, ставший ребрендингом Redmi Note 11 Pro 5G. Относительно предшественника в лице POCO X3 Pro, новинка может похвастаться стеклянной задней крышкой, а также меньшей толщиной и весом.

В активе POCO X4 Pro присутствуют 6,67-дюймовый дисплей разрешением 2400x1080 точек с частотой обновления до 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 695, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (108 Мп основной Samsung HM2, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро), 16 Мп фронтальная камера и АКБ ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт. Купить новинку можно будет в черном, желтом и синем цветах. На российском рынке POCO X4 Pro в конфигурации 8+128 Гб появится 7 марта по цене 29 490 рублей.