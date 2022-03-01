Анонсы: POCO M4 Pro 4G представлен официально

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Анонсы: POCO M4 Pro 4G представлен официально

01.03.2022, MForum.ru

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Другим анонсом от POCO стал смартфон POCO M4 Pro 4G. Новинка представляет собой смартфон на базе чипсета MediaTek Helio G96, который может работать в сетях 4G.

Анонсы: POCO M4 Pro 4G представлен официально

Спецификации POCO M4 Pro 4G включают в себя 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц и типовой яркостью 700 нит, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камерой в конфигурации 64 Мп основной сенсор, 8 Мп широкоугольный и 2 Мп макро, 16 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Начало российских продаж – 7 марта, цена – 22 490 рублей за версию с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.

Анонсы: POCO M4 Pro 4G представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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