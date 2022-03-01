Анонсы: POCO M4 Pro 4G представлен официально

MForum.ru
01.03.2022,
Другим анонсом от POCO стал смартфон POCO M4 Pro 4G. Новинка представляет собой смартфон на базе чипсета MediaTek Helio G96, который может работать в сетях 4G.
Спецификации POCO M4 Pro 4G включают в себя 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц и типовой яркостью 700 нит, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камерой в конфигурации 64 Мп основной сенсор, 8 Мп широкоугольный и 2 Мп макро, 16 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Начало российских продаж – 7 марта, цена – 22 490 рублей за версию с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.
© Антон Печеровый,
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