Анонсы: Представлен Nokia C2 (2nd Edition) на Android 11 Go

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Анонсы: Представлен Nokia C2 (2nd Edition) на Android 11 Go

02.03.2022, MForum.ru

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Компания HMD Global официально анонсировала смартфон Nokia C2 (2nd Edition). Новинка относится к сегменту самых доступных устройств с базовым набором спецификаций.

Анонсы: Представлен Nokia C2 (2nd Edition) на Android 11 Go

Основные характеристики Nokia C2 (2nd Edition): 5,7-дюймовый дисплей разрешением 960 х 480 пикселей, 4-ядерный процессор с рабочей частотой 1,5 ГГц, 1/2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD до 256 Гб, 5 Мп тыловая камера, 2 Мп фронтальная камера, а также съемный АКБ емкостью 2400 мАч. ОС – Android 11 Go с обновлениями безопасности в течение двух лет. Цена – 80 евро за версию с 1 Гб ОЗУ.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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