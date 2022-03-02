Анонсы: Представлен Nokia C2 (2nd Edition) на Android 11 Go

MForum.ru
02.03.2022,
Компания HMD Global официально анонсировала смартфон Nokia C2 (2nd Edition). Новинка относится к сегменту самых доступных устройств с базовым набором спецификаций.
Основные характеристики Nokia C2 (2nd Edition): 5,7-дюймовый дисплей разрешением 960 х 480 пикселей, 4-ядерный процессор с рабочей частотой 1,5 ГГц, 1/2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD до 256 Гб, 5 Мп тыловая камера, 2 Мп фронтальная камера, а также съемный АКБ емкостью 2400 мАч. ОС – Android 11 Go с обновлениями безопасности в течение двух лет. Цена – 80 евро за версию с 1 Гб ОЗУ.
© Антон Печеровый,
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