Слухи: Samsung Galaxy A53 получит чипсет Exynos

03.03.2022, MForum.ru

По информации Роланд Квандт, смартфон Samsung Galaxy A53 будет базироваться на чипсете линейки Exynos с максимальной рабочей частотой 2,4 ГГц. Предположительно, речь идет о Exynos 1200.

Также источник раскрыл конфигурацию тыловой камеры – 64 Мп основной сенсор, 12 Мп широкоугольный, 5 Мп макро и 5 Мп датчик глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры составит 12 Мп. Диагональ SuperAMOLED-экрана Samsung Galaxy A53 составит 6,5-дюйма при разрешении 2400х1080 точек и максимальной частоте обновления до 120 Гц. Объемы памяти – 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти. Емкость АКБ – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 25 Вт. Толщина Samsung Galaxy A53 составит 8,1 мм, вес – 189 г. Анонс ожидается уже в ближайшие дни, цена составит порядка 469 евро.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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