Слухи: Samsung Galaxy A53 получит чипсет Exynos

MForum.ru

Слухи: Samsung Galaxy A53 получит чипсет Exynos

03.03.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

По информации Роланд Квандт, смартфон Samsung Galaxy A53 будет базироваться на чипсете линейки Exynos с максимальной рабочей частотой 2,4 ГГц. Предположительно, речь идет о Exynos 1200.

Слухи: Samsung Galaxy A53 получит чипсет Exynos

Также источник раскрыл конфигурацию тыловой камеры – 64 Мп основной сенсор, 12 Мп широкоугольный, 5 Мп макро и 5 Мп датчик глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры составит 12 Мп. Диагональ SuperAMOLED-экрана Samsung Galaxy A53 составит 6,5-дюйма при разрешении 2400х1080 точек и максимальной частоте обновления до 120 Гц. Объемы памяти – 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти. Емкость АКБ – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 25 Вт. Толщина Samsung Galaxy A53 составит 8,1 мм, вес – 189 г. Анонс ожидается уже в ближайшие дни, цена составит порядка 469 евро.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

18.02. [Новинки] Слухи: Готовится анонс Samsung Galaxy A13 4G / MForum.ru

16.02. [Новости компаний] Акции: Вымпелком предлагает жителям Москвы скидку до 40% при покупке Samsung Galaxy / MForum.ru

14.02. [Новости компаний] Розница: МегаФон предлагает подписную модель покупки смартфона во всех регионах страны / MForum.ru

14.02. [Новинки] Слухи: В сети появились рендеры Samsung Galaxy A23 / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Utlra представлены официально / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 15:18 ABloud Тема: Итоги (05.06.2015)
[Итоги года. 2021. МТС] Финансовые и операционные показатели группы МТС за 4-й квартал и за 2021-й год 03 марта 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз через MForum.ru — пао «мтс» (nyse: mbt, moex: ...
Сегодня 14:01 ABloud Тема: Qualcomm (18.02.2011) (Страницы: 1 2)
[MWC2022. Qualcomm. Wi-Fi 7] Qualcomm укрепляет лидерство: первое в мире, самое скоростное коммерческое решение Wi-Fi 7 FastConnect 7800 поднимает планку требований к связи: уникальные достижения в ...
Сегодня 10:39 ABloud Тема: Микроэлектроника (21.02.2018) (Страницы: 1 2)
[Микроэлектроника. Геополитика и участники рынка производственного оборудования] Если Китай присоединит Тайвань, как это может отразиться на AMAT и ASML? Хотя Китай нередко устраивает военные ...
Вчера 19:15 ABloud Тема: ИТ. Информационные технологии (15.09.2012)
[IT. Кадры] «Ростелеком-Солар» отменяет испытательный срок для ИТ- и ИБ-специалистов 2022.03.02 Пресс-релиз, через MForum.ru. «Ростелеком-Солар» решил отменить испытательный срок для специалистов ...
01.03.2022 20:02 ABloud Тема: ГПБ Мобайл (13.12.2021)
[MVNO. Тарифы] ГПБ Мобайл обновляет линейку тарифов Москва, 1 марта 2022 года, пресс-релиз, через MForum.ru — Мобильный оператор ГПБ Мобайл с 1 марта запускает новые тарифы в ряде регионов. ГПБ ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

03.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 получит чипсет Exynos / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Nova 9 SE / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Смартфоны ZTE Blade V40 представлены официально / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Nokia C2 (2nd Edition) на Android 11 Go / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: POCO M4 Pro 4G представлен официально / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: POCO X4 Pro представлен официально / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Y700 – планшет для игр и мультимедиа / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 представлен официально / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Nubia Z40 Pro представлен официально / MForum.ru

28.02. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Paper с E-Ink дисплеем представлен официально / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонсы: Планшет OPPO Pad представлен официально / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонсы: Смартфоны OPPO семейства Find X5 представлены официально / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Alcatel 1V 2021 представлен официально / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: BLU G91 Max представлен официально / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 50 представлен официально / MForum.ru

22.02. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Doogee V20 / MForum.ru

22.02. [Новинки] Анонсы: Blackview A95 появился в продаже / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V23e 5G представлен официально / MForum.ru

21.02. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 5 Mark 4 – компактный смартфон на Snapdragon 8 Gen 1 Plus / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: В Китае начались продажи Honor 60 SE 5G / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: