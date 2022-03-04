Анонсы: Недорогой смартфон Moto G22 появился в Европе

MForum.ru
04.03.2022,
Состоялся официальный анонс смартфона Moto G22, который изначально появится на отдельных рынках Европы, а в течение нескольких недель – в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азии. Европейская цена Moto G22 – 169,99 евро за версию с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.
Moto G22 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 720x1600 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсетом MediaTek Helio G37 (4 ядра Cortex-A53, 2,3 ГГц, 4 ядра Cortex-A53, 1,8 ГГц) и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. Конфигурация тыловой камеры включает в себя 4 сенсора: 50 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, а также два сенсора разрешением 2 Мп – макро и датчик глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце. ОС – Android 12. Корпус устройства изготовлен из прочного акрилатного полимера и имеет водоотталкивающий дизайн. Габаритные размеры 163,95 х 74,94 х 8,49 мм, а вес 185 г.
© Антон Печеровый,
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