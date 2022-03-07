Анонсы: 4G-смартфоны Samsung Galaxy A13 и Galaxy A23 представлены официально

MForum.ru
07.03.2022,
Компания Samsung официально анонсировала смартфоны Samsung Galaxy A13 и Samsung Galaxy A23. Новинки адресованы аудитории, которой неактуальна поддержка сетей 5G. Причем, технически Samsung Galaxy A13 и Samsung Galaxy A23 оказались весьма схожи.
Обе новинки оснащены 6,6-дюймовым дисплеем разрешением 2408х1080 точек при частоте обновления 60 Гц, QUAD-камерой на задней панели (50 Мп основной, 5 Мп широкоугольный, 2 Мп макро и 2 Мп сенсор глубины), 8 Мп фронтальной камерой в каплевидном вырезе и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце.
Samsung Galaxy A23
Основные отличия – чипсет и объемы памяти. «Сердцем» Samsung Galaxy A13 стал чипсет Samsung Exynos 980. Купить смартфон можно будет в конфигурациях с 3/4/6 Гб ОЗУ и 32/64/128 Гб встроенной памяти. Samsung Galaxy A23 доступен в версиях с 64 и 128 Гб встроенной памяти, минимальный объем ОЗУ – 4 Гб, также есть версии с 6 и 8 Гб оперативной памяти. Аппаратная платформа Samsung Galaxy A23 - Qualcomm Snapdragon 680. Информация и доступности о ценах пока не сообщается.
Samsung Galaxy A13
© Антон Печеровый,
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