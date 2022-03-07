Анонсы: Samsung Galaxy M23 и Galaxy M33 представлены официально

07.03.2022, MForum.ru

М-серию Samsung пополнили смартфоны Galaxy M23 и Galaxy M33. Обе новинки оснащены 6,6-дюймовыми дисплеями разрешением 2408х1080 точек с каплевидным вырезом под фронтальную камеру разрешением 8 Мп.

Samsung Galaxy M33 построен на чипсете Qualcomm Snapdragon 680, дополненном 6/8 Гб ОЗУ, а также 128 Гб встроенной памяти. Тыловая камера этой новинки представлена 50 Мп основным сенсором, 8 Мп сенсором с широкоугольной оптикой, а также парой сенсоров разрешением 2 Мп (макро, глубина). Емкость АКБ составляет 6000 мАч.

Модель чипсета Samsung Galaxy M23 не уточняется, речь идет 8-ядерном решении с рабочей частотой производительных ядер 2,2 ГГц, энергоэффективных ядер 2 ГГц. В части объемов памяти будет доступна только одна версия – 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Тыловая камера включает в себя 3 сенсора – 50 Мп основной, 8 Мп широкоугольный и 2 Мп датчик глубины. Емкость батареи Galaxy M23 - 5000 мАч. Данных о цене и сроках доступности пока нет.