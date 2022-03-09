Анонсы: Samsung Galaxy F23 представлен официально

MForum.ru
09.03.2022,
В Индии состоялся анонс смартфона Samsung Galaxy F23. Новинка поддерживает сети 5G и основана на чипсете Qualcomm Snapdragon 750G.
Набор основных спецификаций Samsung Galaxy F23 включает в себя 6,6-дюймовый дисплей разрешением 2408х1080 точек с частотой обновления до 120 Гц, 4/6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ 5000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Тыловая камера строенная – 50 Мп основной сенсор, 8 Мп широкоугольный и 2 Мп датчик глубины сцены. Фронтальная камера – 8 Мп, причем она размещена в каплевидном вырезе экрана, а не в ставшим привычным в последнее время круглом. Дактилоскопический сенсор находится на боковом торце. Цена Samsung Galaxy F23 в Индии составит 15 990 рупий за версию с 4 Гб ОЗУ и 16 999 рупий за вариант с 6 Гб оперативной памяти.
© Антон Печеровый,
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