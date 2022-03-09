Анонсы: iPhone SE 2022 – старый дизайн, но новый чипсет

09.03.2022, MForum.ru

Компания Apple официально анонсировала смартфон iPhone SE 2022. Новинка получила дизайн в стиле iPhone 8. Диагональ ее экрана составляет 4,7 дюйма (разрешение 1334 х 750 точек), что может порадовать любителей компактных устройств. Сканер отпечатков пальцев Touch ID находится в кнопке ниже дисплея.

Главный плюс – поддержка 5G-сетей, появившаяся за счет чипсета Apple A15 Bionic (тот же, что в iPhone 13). Также отметим наличие защиты от влаги по стандарту IP67. Цветовая гамма модели будет включать в себя белый, черный, красный варианты. Тыловая и фронтальная камеры одиночные, разрешением 12 Мп и поддержкой ночного режима. Зарядного устройства в комплекте нет, разъем Lightning. Максимальная мощность зарядки по проводу – 20 Вт, без провода – 15 Вт. Цены новинки - $429/$479/$579 за версии 64/128/256 Гб.