Анонсы: iPhone SE 2022 – старый дизайн, но новый чипсет

MForum.ru
09.03.2022,
Компания Apple официально анонсировала смартфон iPhone SE 2022. Новинка получила дизайн в стиле iPhone 8. Диагональ ее экрана составляет 4,7 дюйма (разрешение 1334 х 750 точек), что может порадовать любителей компактных устройств. Сканер отпечатков пальцев Touch ID находится в кнопке ниже дисплея.
Главный плюс – поддержка 5G-сетей, появившаяся за счет чипсета Apple A15 Bionic (тот же, что в iPhone 13). Также отметим наличие защиты от влаги по стандарту IP67. Цветовая гамма модели будет включать в себя белый, черный, красный варианты. Тыловая и фронтальная камеры одиночные, разрешением 12 Мп и поддержкой ночного режима. Зарядного устройства в комплекте нет, разъем Lightning. Максимальная мощность зарядки по проводу – 20 Вт, без провода – 15 Вт. Цены новинки - $429/$479/$579 за версии 64/128/256 Гб.
© Антон Печеровый,
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