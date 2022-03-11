Анонсы: Realme 9 5G и 9 5G Speed Edition представлены официально

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Анонсы: Realme 9 5G и 9 5G Speed Edition представлены официально

11.03.2022, MForum.ru

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В Индии состоялся анонс смартфонов Realme 9 5G и 9 5G Speed Edition. Причем друг от друга новинки отличаются весьма значительно.

Анонсы: Realme 9 5G и 9 5G Speed Edition представлены официально

Анонсы: Realme 9 5G и 9 5G Speed Edition представлены официально

Обычный Realme 9 5G представляет собой смартфон с 6,5-дюймовым IPS-экраном разрешением 2400 x 1800 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 810 5G, 4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти. Цена составит 14 999 / 17499 рупий за версии 4+64 / 6+128 Гб.

Анонсы: Realme 9 5G и 9 5G Speed Edition представлены официально

Realme 9 5G Speed Edition оснащен 6,6-дюймовым IPS-экраном разрешением 2412 x 1800 точек при частоте обновления 144 Гц, чипсетом Snapdragon 778G 5G, 6/8 Гб ОЗУ, а объем встроенной памяти только 128 Гб. Обойдется новинка в 19 999 / 22 999 за варианты с 6/8 Гб ОЗУ.

Анонсы: Realme 9 5G и 9 5G Speed Edition представлены официально

Оба устройства снабжены АКБ емкостью 5000 мАч, но отличается мощность быстрой зарядки – 18 Вт у Realme 9 5G и 30 Вт у Realme 9 5G Speed Edition. Тыловая камера – 48 Мп, вспомогательные сенсоры – 2 Мп (макро, глубины). 16 Мп фронтальная камера разместилась в отверстии слева экрана. Дактилоскопический сенсор находится на торце устройства. ОС – Android 11 с оболочкой Realme 2.0.

Анонсы: Realme 9 5G и 9 5G Speed Edition представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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