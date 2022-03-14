Анонсы: Honor X8 представлен официально

MForum.ru
14.03.2022,
Компания Honor официально анонсировала смартфон Honor X8. Новинка представляет собой средне-бюджетное устройство толщиной 7,45 мм с 64 Мп камерой и быстрой зарядкой 22,5 Вт. Причем, с целью минимизации отступов по краям, разговорный динамик мигрировал на верхний торец устройства.
Спецификации Honor X8 включают в себя 6,7-дюймовый дисплей разрешением 2388x1080 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсет Qualcomm Shapdragon 680, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камеру (64 Мп основной, 5 Мп широкоугольный, 2 Мп макро, 2 Мп глубины сцены), 16 Мп фронтальную камеру и АКБ ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце, NFC поддерживается. Цена пока не объявлена.
© Антон Печеровый,
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