Анонсы: В Индии представлен iQOO Z6 5G на базе Snapdragon 695

MForum.ru
17.03.2022,
На индийском рынке состоялся анонс смартфона iQOO Z6 5G. Новинка получила 6,58-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и чипсет Snapdragon 695. Объем встроенной памяти – 128 Гб.
Также отметим аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Тыловая камера – 50 Мп, вспомогательные сенсоры (макро, глубины сцены) – 2 Мп. Новинка работает под управлением Android 12 с оболочкой Funtouch OS 12. iQOO Z6 5G может похвастаться пятиуровневой системой жидкостного охлаждения, помогающей контролировать температуру, а также сканером отпечатков пальцев на боковом торце и разъемом для наушников на нижней панели.
iQOO Z6 будет доступен в цветах Chromatic Blue и Dynamo Black и поступит в продажу 22 марта. Цена iQOO Z6 5G с 4 Гб ОЗУ составит 15 499 рупий, варианты с 6 и 8 Гб ОЗУ оценены в 16 999 / 17 999 рупий. В дополнение к iQOO Z6 5G бренд анонсировал беспроводные наушники, получившие название iQOO Wireless Sport Neckband. Цена этой новинки составит 1799 индийских рупий.
© Антон Печеровый,
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