Анонсы: Samsung Galaxy A73 5G представлен официально

18.03.2022, MForum.ru

Компания Samsung официально анонсировала обновленные смартфоны А-серии. Старшей моделью серии стал Samsung Galaxy A73 5G, получивший тыловую камеру с основным сенсором 108 Мп. Вспомогательные – 12 Мп широкоугольный, 5 Мп макро и 5 Мп датчик глубины.

Диагональ Super AMOLED-экрана Samsung Galaxy A73 5G – 6,7 дюйма, разрешение 2400 x 1080 точек при частоте обновления 120 Гц. Для защиты экрана используется прочное стекло Gorilla Glass 5, а в вырезе разместилась 32 Мп фронтальная камера. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей. Модель чипсета не раскрывается, просто указано, что он содержит 8 ядер, с рабочей частотой 2,4 и 2,0 ГГц. Объем ОЗУ – 6 или 8 Гб, встроенной памяти - 128 или 256 Гб. Емкость АКБ – 5000 мАч, быстрая зарядка – 25 Вт. Также отметим защиту о влаги по стандарту IP67. Информации о цене и дате начала продаж пока нет.