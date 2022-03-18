Анонсы: Samsung Galaxy A53 5G получил Exynos 1280

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Анонсы: Samsung Galaxy A53 5G получил Exynos 1280

18.03.2022, MForum.ru

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Следующей новинкой от Samsung стал смартфон Galaxy A53 5G. Новинка базируется на чипсете Exynos 1280 (в Galaxy A52 используется Snapdragon 750G), а емкость АКБ составляет 5000 мАч (в Galaxy A52 – 4500 мАч). Мощность быстрой зарядки – 25 Вт.

Анонсы: Samsung Galaxy A53 5G получил Exynos 1280

Набор основных спецификаций Samsung Galaxy A53 5G – 6,5-дюймовый Super AMOLED дисплей разрешением 2400 x 1080 точек и частотой обновления 120 Гц, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, QUAD-камеру в конфигурации 64 Мп основной сенсор (с OIS), 12 Мп широкоугольный, 5 Мп макро и 5 Мп датчик глубины, а так же 32 Мп фронтальную камеру. Аналогично старшей модели дактилоскопический сенсор встроен в дисплей, есть защита от влаги по классу IP67. Цена Samsung Galaxy A53 5G с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти составит 449 евро, вариант смартфона 8+256 Гб оценен в 509 евро.

Анонсы: Samsung Galaxy A53 5G получил Exynos 1280

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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