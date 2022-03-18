Анонсы: Samsung Galaxy A33 5G представлен официально

MForum.ru
18.03.2022,
Завершает парад новинок от Samsung смартфон Samsung Galaxy A33 5G. Аналогично старшему брату новинка поддерживает 5G-сети и базируется на чипсете Samsung Exynos 1280. Объем ОЗУ – 6/8 Гб, встроенной памяти – 128 или 256 Гб.
Диагональ Super AMOLED экрана – 6,4 дюйма, разрешение - 2400 x 1080 точек при частоте обновления 90 Гц. Тыловая камера Samsung Galaxy A33 5G представлена четырьмя сенсорами – 48 Мп основным, 8 Мп широкоугольным, 5 Мп макро и 2 Мп датчиком глубины сцены. Разместившая в отверстии по центру дисплея фронтальная камера получила сенсор разрешением 13 Мп. Ёмкость аккумулятора – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки 25 Вт. Из прочего отметим наличие в тыловой камере оптической стабилизации изображения, подъэкранный дактилоскопический сенсор и защиту от влаги по стандарту IP67. Цена новинки начинается от 369 евро, за версию с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.
© Антон Печеровый,
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