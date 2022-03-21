Слухи: Poco F4 замечен в Geekbench

21.03.2022, MForum.ru

На сайте бенчмарка Geekbench появились подробности о смартфоне Poco F4. Модельный номер новинки - 22021211RG.

По данным Geekbench внутри Poco F4 нашлось место для Snapdragon 870, 8 Гб ОЗУ и Android 12 с оболочкой MIUI 13 из коробки. И вполне возможно, что за этой моделью скрывается недавно представленный Redmi K40S, также базирующийся на Snapdragon 870. Остальные спецификации Redmi K40S включают в себя 6,67-дюймовый дисплей разрешением 2400x1080 точек с частотой обновления 120 Гц, 6/8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (48 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро), 20 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.