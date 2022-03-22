Анонсы: Представлен смартфон начального уровня Oppo A16e

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Анонсы: Представлен смартфон начального уровня Oppo A16e

22.03.2022, MForum.ru

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Компания Oppo представила смартфон Oppo A16e адресованный индийскому рынку. Новинка базируется на чипсете Mediatek Helio P22, оснащена одиночной тыловой камерой разрешением 13 Мп, а разрешение 6,52-дюймового дисплея составляет HD+.

Анонсы: Представлен смартфон начального уровня Oppo A16e

В каплевидном вырезе экрана разместилась 5 Мп фронтальная камера с апертурой объектива f/2,4. Апертура объектива тыловой камеры – f/2,2. Емкость АКБ – 4230 мАч, но для подключения зарядки используется разъема microUSB. В зависимости от версии объем ОЗУ составит 3 или 4 Гб, встроенной памяти – 32 или 64 Гб. ОС – Android 11 с оболочкой Color OS 11.1. Купить аппарат можно в черном, синем и белом цветах по цене от $130.

Анонсы: Представлен смартфон начального уровня Oppo A16e

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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