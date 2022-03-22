MForum.ru
22.03.2022,
Компания Oppo представила смартфон Oppo A16e адресованный индийскому рынку. Новинка базируется на чипсете Mediatek Helio P22, оснащена одиночной тыловой камерой разрешением 13 Мп, а разрешение 6,52-дюймового дисплея составляет HD+.
В каплевидном вырезе экрана разместилась 5 Мп фронтальная камера с апертурой объектива f/2,4. Апертура объектива тыловой камеры – f/2,2. Емкость АКБ – 4230 мАч, но для подключения зарядки используется разъема microUSB. В зависимости от версии объем ОЗУ составит 3 или 4 Гб, встроенной памяти – 32 или 64 Гб. ОС – Android 11 с оболочкой Color OS 11.1. Купить аппарат можно в черном, синем и белом цветах по цене от $130.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
25.02. [Новинки] Анонсы: Планшет OPPO Pad представлен официально / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонсы: Смартфоны OPPO семейства Find X5 представлены официально / MForum.ru
14.02. [Новости компаний] Розница: МегаФон предлагает подписную модель покупки смартфона во всех регионах страны / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Oppo A36 представлен официально / MForum.ru
07.01. [Новинки] Анонсы: Oppo A96 представлен официально / MForum.ru
22.03. [Новинки] Слухи: Vivo X Note получит 7-дюймовый OLED-дисплей / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон начального уровня Oppo A16e / MForum.ru
21.03. [Новинки] Слухи: Poco F4 замечен в Geekbench / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A33 5G представлен официально / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A53 5G получил Exynos 1280 / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A73 5G представлен официально / MForum.ru
17.03. [Новинки] Слухи: Электронная книга Onyx Boox Nova Air C получит цветной E-Ink дисплей и стилус / MForum.ru
17.03. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен iQOO Z6 5G на базе Snapdragon 695 / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Lava Z3 дебютировал в Индии / MForum.ru
15.03. [Новинки] Cлухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A33 5G / MForum.ru
15.03. [Новинки] Это интересно: Экология или жажда наживы? / MForum.ru
14.03. [Новинки] Анонсы: Honor X8 представлен официально / MForum.ru
14.03. [Новинки] Это интересно: Nokia в России - не громкий уход, а простое повышение цен / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Realme 9 5G и 9 5G Speed Edition представлены официально / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Sony Xperia Ace III замечен на рендерах / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: iPad Air 2022 – теперь с чипсетом Apple M1 / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: iPhone SE 2022 – старый дизайн, но новый чипсет / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F23 представлен официально / MForum.ru
08.03. [Новинки] Анонсы: Blackview OSCAL S60 Pro готовится к релизу / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M23 и Galaxy M33 представлены официально / MForum.ru