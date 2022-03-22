Анонсы: Представлен смартфон начального уровня Oppo A16e

22.03.2022, MForum.ru

Компания Oppo представила смартфон Oppo A16e адресованный индийскому рынку. Новинка базируется на чипсете Mediatek Helio P22, оснащена одиночной тыловой камерой разрешением 13 Мп, а разрешение 6,52-дюймового дисплея составляет HD+.

В каплевидном вырезе экрана разместилась 5 Мп фронтальная камера с апертурой объектива f/2,4. Апертура объектива тыловой камеры – f/2,2. Емкость АКБ – 4230 мАч, но для подключения зарядки используется разъема microUSB. В зависимости от версии объем ОЗУ составит 3 или 4 Гб, встроенной памяти – 32 или 64 Гб. ОС – Android 11 с оболочкой Color OS 11.1. Купить аппарат можно в черном, синем и белом цветах по цене от $130.