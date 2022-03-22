Слухи: Vivo X Note получит 7-дюймовый OLED-дисплей

MForum.ru
22.03.2022,
Если верить слухам, компания Vivo откажется от линейки NEX, чтобы освободить место для линейки X. Анонс первого смартфона новой линейки можно ожидать уже в ближайшее время – в фирменном интернет-магазине производителя уже замечена его страница.
Ожидается, что Vivo X Note получит 7-дюймовый Samsung E5 AMOLED дисплей разрешением QHD+ и будет базироваться на чипсете Snapdragon 8 Gen 1. Приятно видеть, что vivo реализует свой 3D-ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, который стал прорывным решением в iQOO 8 Pro. Также ожидаются 12 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти. Впрочем, источники в Китае говорят о более доступной версии с 256 Гб встроенной памяти. Тыловая камера будет основана на сенсоре Samsung S5KGN1 разрешением 50 Мп (используется в vivo X70 Pro+ и Google Pixel 6 Pro). Емкость АКБ составит 5000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт. Анонс ожидается в следующем месяце, информации о выходе новинки за пределы Китая пока нет.
© Антон Печеровый,
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