Слухи: Vivo X Note получит 7-дюймовый OLED-дисплей

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Слухи: Vivo X Note получит 7-дюймовый OLED-дисплей

22.03.2022, MForum.ru

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Если верить слухам, компания Vivo откажется от линейки NEX, чтобы освободить место для линейки X. Анонс первого смартфона новой линейки можно ожидать уже в ближайшее время – в фирменном интернет-магазине производителя уже замечена его страница.

Слухи: Vivo X Note получит 7-дюймовый OLED-дисплей

Ожидается, что Vivo X Note получит 7-дюймовый Samsung E5 AMOLED дисплей разрешением QHD+ и будет базироваться на чипсете Snapdragon 8 Gen 1. Приятно видеть, что vivo реализует свой 3D-ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, который стал прорывным решением в iQOO 8 Pro. Также ожидаются 12 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти. Впрочем, источники в Китае говорят о более доступной версии с 256 Гб встроенной памяти. Тыловая камера будет основана на сенсоре Samsung S5KGN1 разрешением 50 Мп (используется в vivo X70 Pro+ и Google Pixel 6 Pro). Емкость АКБ составит 5000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт. Анонс ожидается в следующем месяце, информации о выходе новинки за пределы Китая пока нет.

Слухи: Vivo X Note получит 7-дюймовый OLED-дисплей

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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