Анонсы: Realme GT Neo 3 представлен официально

MForum.ru
23.03.2022,
Состоялся официальный анонс смартфона Realme GT Neo 3. Относительно предшественника новинка получила целый ряд улучшений, самым заметным из которых стала поддержка быстрой зарядки мощностью 150 Вт. Благодаря этому 50% емкости АКБ набирает всего за 5 минут.
«Сердцем» Realme GT Neo 3 стал чипсет MediaTek Dimensity 8100, дополненный 6/8/12 Гб ОЗУ LPDDR5 и 128/256 Гб встроенной памяти UFS 3.1. Кроме того новинка получила мощную систему жидкостного охлаждения, площадь которой составляет 4129 мм².
Экран Realme GT Neo 3 – AMOLED E4 6,7 дюйма, разрешение 2412 х 1080 точек, частота обновления – до 120 Гц. Дактилоскопический сенсор находится под дисплеем. Тыловая камера строенная – 50 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро. В отверстии по центру дисплея находится 16 Мп фронтальная камера.
Выпускаться Realme GT Neo 3 будет в нескольких версиях, отличающихся не только объемом памяти, но и емкостью АКБ. Стандартная версия Realme GT Neo 3 с АКБ 5000 мАч и быстрой зарядкой 80 Вт оценена в 1999/2299/2599 юаней за варианты 6+128/8+128/12+256 Гб.
Realme GT Neo 3 с поддержкой быстрой зарядки 150 Вт и АКБ 4500 мАч обойдется с 2699/2899 юаней за версии с 8 или 12 Гб ОЗУ. Объем встроенной памяти в обоих случаях – 256 Гб.
© Антон Печеровый,
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