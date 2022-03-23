Анонсы: Realme GT Neo 3 представлен официально

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Анонсы: Realme GT Neo 3 представлен официально

23.03.2022, MForum.ru

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Состоялся официальный анонс смартфона Realme GT Neo 3. Относительно предшественника новинка получила целый ряд улучшений, самым заметным из которых стала поддержка быстрой зарядки мощностью 150 Вт. Благодаря этому 50% емкости АКБ набирает всего за 5 минут.

Анонсы: Realme GT Neo 3 представлен официально

«Сердцем» Realme GT Neo 3 стал чипсет MediaTek Dimensity 8100, дополненный 6/8/12 Гб ОЗУ LPDDR5 и 128/256 Гб встроенной памяти UFS 3.1. Кроме того новинка получила мощную систему жидкостного охлаждения, площадь которой составляет 4129 мм².

Анонсы: Realme GT Neo 3 представлен официально

Экран Realme GT Neo 3 – AMOLED E4 6,7 дюйма, разрешение 2412 х 1080 точек, частота обновления – до 120 Гц. Дактилоскопический сенсор находится под дисплеем. Тыловая камера строенная – 50 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро. В отверстии по центру дисплея находится 16 Мп фронтальная камера.

Анонсы: Realme GT Neo 3 представлен официально

Выпускаться Realme GT Neo 3 будет в нескольких версиях, отличающихся не только объемом памяти, но и емкостью АКБ. Стандартная версия Realme GT Neo 3 с АКБ 5000 мАч и быстрой зарядкой 80 Вт оценена в 1999/2299/2599 юаней за варианты 6+128/8+128/12+256 Гб.

Анонсы: Realme GT Neo 3 представлен официально

Realme GT Neo 3 с поддержкой быстрой зарядки 150 Вт и АКБ 4500 мАч обойдется с 2699/2899 юаней за версии с 8 или 12 Гб ОЗУ. Объем встроенной памяти в обоих случаях – 256 Гб.

Анонсы: Realme GT Neo 3 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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