Анонсы: Oppo K10 представлен официально

24.03.2022, MForum.ru

Компания Oppo провела в Индии презентацию смартфона K10. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 680 и оснащена 6,59-дюймовым дисплеем разрешением FulHD+ с частотой обновления 90 Гц.

Объем встроенной памяти – 128 Гб, ОЗУ – 6 или 8 Гб. Тыловая камера представлена связкой основного сенсора разрешением 50 Мп и двух вспомогательных 2 Мп датчиков (макро, глубина сцены). В круглом вырезе дисплея разместилась 16 Мп камера для сэлфи. Емкость АКБ новинки – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 33 Вт. ОС – Android 11 с оболочкой ColorOS 11.1. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце. Цена Oppo K10 с 6 Гб ОЗУ - $195, за 8 Гб версию придется заплатить $225. Начало продаж намечено на 29 марта.