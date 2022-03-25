Анонсы: Представлен Realme C31 с 6,5-дюймовым дисплеем и чипсетом Unisoc T612

25.03.2022, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смартфона Realme C31. Новинка базируется на чипсете Unisoc T612 и оснащена 6,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+ с каплевидным вырезом для 5 Мп фронтальной камеры.

В части объемов памяти новинка получит две версии: с 3 Гб ОЗУ + 32 Гб встроенной памяти и с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Для расширения объема встроенной памяти можно использовать карты формата microSD объемом до 1 Тб. Тыловая камера Realme C31 представлена основным сенсором разрешением 13 Мп, а также парой вспомогательных (портретная, макро). Их разрешение производитель не уточнил, скорее всего, речь идет о сенсорах разрешением 2 Мп. Емкость АКБ – 5000 мАч. Толщина Realme C31 – 8,4 мм. Аппарат уже доступен для покупки в Индонезии через официальный сайт Realme, JD.id и Tokopedia. Цена составляет $110 за версию 3+32 Гб и $120 за вариант с 4/64 Гб памяти.