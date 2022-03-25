MForum.ru
25.03.2022,
Состоялся официальный анонс смартфона Realme C31. Новинка базируется на чипсете Unisoc T612 и оснащена 6,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+ с каплевидным вырезом для 5 Мп фронтальной камеры.
В части объемов памяти новинка получит две версии: с 3 Гб ОЗУ + 32 Гб встроенной памяти и с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Для расширения объема встроенной памяти можно использовать карты формата microSD объемом до 1 Тб. Тыловая камера Realme C31 представлена основным сенсором разрешением 13 Мп, а также парой вспомогательных (портретная, макро). Их разрешение производитель не уточнил, скорее всего, речь идет о сенсорах разрешением 2 Мп. Емкость АКБ – 5000 мАч. Толщина Realme C31 – 8,4 мм. Аппарат уже доступен для покупки в Индонезии через официальный сайт Realme, JD.id и Tokopedia. Цена составляет $110 за версию 3+32 Гб и $120 за вариант с 4/64 Гб памяти.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
23.03. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 3 представлен официально / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Realme 9 5G и 9 5G Speed Edition представлены официально / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Nova 9 SE / MForum.ru
28.02. [Новости компаний] Зарубежное оборудование: Qualcomm рассказал о новинках, представленных на MWC-2022 (часть 1) / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 50 представлен официально / MForum.ru
25.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme C31 с 6,5-дюймовым дисплеем и чипсетом Unisoc T612 / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Oppo K10 представлен официально / MForum.ru
24.03. [Новинки] Это интересно: Анонсирован анонс Nothing Phone (1) / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 3 представлен официально / MForum.ru
22.03. [Новинки] Слухи: Vivo X Note получит 7-дюймовый OLED-дисплей / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон начального уровня Oppo A16e / MForum.ru
21.03. [Новинки] Слухи: Poco F4 замечен в Geekbench / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A33 5G представлен официально / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A53 5G получил Exynos 1280 / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A73 5G представлен официально / MForum.ru
17.03. [Новинки] Слухи: Электронная книга Onyx Boox Nova Air C получит цветной E-Ink дисплей и стилус / MForum.ru
17.03. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен iQOO Z6 5G на базе Snapdragon 695 / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Lava Z3 дебютировал в Индии / MForum.ru
15.03. [Новинки] Cлухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A33 5G / MForum.ru
15.03. [Новинки] Это интересно: Экология или жажда наживы? / MForum.ru
14.03. [Новинки] Анонсы: Honor X8 представлен официально / MForum.ru
14.03. [Новинки] Это интересно: Nokia в России - не громкий уход, а простое повышение цен / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Realme 9 5G и 9 5G Speed Edition представлены официально / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Sony Xperia Ace III замечен на рендерах / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: iPad Air 2022 – теперь с чипсетом Apple M1 / MForum.ru